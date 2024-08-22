У суботу, 24 серпня 2024 року, уся країна відзначатиме 33 річницю незалежності. З нагоди свята в Ужгороді проведуть низку культурно-мистецьких заходів. День Незалежності відзначатимуть концертами, виставками, майстеркласами, під час яких, зокрема, збиратимуть гроші на потреби ЗСУ.

ZAXID.NET уклав програму святкувань на День прапора (23 серпня) та День Незалежності, який святкуватимуть протягом суботи та неділі, 24-25 серпня.

23 серпня (п’ятниця)

О 15:00 у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відкриють виставку «Митці з передової» із творів Михайла Ходанича – скульптора, члена НСХУ, викладача Закарпатської академії мистецтв, який нині служить у лавах ЗСУ, та Максима Плеші – художника, захисника-добровольця, який 23 серпня 2023 року загинув у війні проти російських загарбників.

О 15:00 в Ужгородському Скансені – відкриття VI Міжнародної виставки «Натхненні лялькою». Свої роботи представлять майстрині-лялькарки, а також всі, хто виготовляє традиційні іграшки з природних матеріалів (глини, дерева, соломи).

О 15:00 в Ужгородському замку (Краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького) розпочнеться науково-патріотичний захід «Моя Україна – єдина та вільна» і відкриття виставки малюнків дітей тимчасово переміщених осіб Ужгородської зразкової студії образотворчого мистецтва «Золота палітра».

Також відвідувачам музею представлять доповнення до виставки «Галерея Прапорів» та книжково-ілюстративну виставку «Миті історії української незалежності».

О 16:00 у Закарпатській обласній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка проведуть засідання Книжкового клубу до Дня Незалежності України, де обговорять роман «Марія» Уласа Самчука. Також відвідувачам книгозбірні представлять книжково-ілюстративні виставки «Незалежна Україна на всі віки на всі часи» та «Прапор свободи і волі».

У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва протягом дня триватиме патріотичний відеомарафон «В маленькому серці живе Україна», книжково-ілюстративні виставки «Живи, моя державо Україно!», «В Україні наша доля й воля» та банер дитячих думок «Чому круто бути українцями».

О 19:00 на площі Театральній пройде патріотичний холі-фест, який організовують Рух підтримки закарпатських військових-Ужгород та Творчі Волонтери Ужгорода. Купуючи пакетики з жовтою та синьою фарбою, учасники фесту донатитимуть на ремонт бойових авто.

24 серпня (субота)

Ужгород традиційно зустрічатиме День Незалежності молитвою за Україну.

О 06:00 на площі Народній виступатиме Заслужений академічний Закарпатський народний хор. У межах заходу відбудеться спільне екуменічне богослужіння за участі представників різних конфесій, а також уперше до події долучаться онлайн учасники з країн Європи і США.

О 10:00 у Боздоському парку відкриється ярмарок крафтових виробників вина, сиру та меду. Для дітей проводитимуть майстеркласи з аквагриму і тату, фотосесії і танцювальний флешмоб.

Об 11:00 Закарпатський академічний обласний театр ляльок «Бавка» безкоштовно покаже виставу «У нашім Раї на Землі».

о 18:00 – концерт просто неба «З Днем народження, Україно!» у виконанні Академічного симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії на площі Євгена Фенцика.

Протягом 23-24 серпня на набережній Незалежності триватиме традиційна благодійна акція «Фото патріота». Ужгородцям та гостям міста пропонують фотосесію в патріотичному стилі за довільний донат на ЗСУ. Цього року елементами декору стануть величезний автентичний буковинський килим і старовинна прядка, а ще багато старовинних вишитих сорочок з різних регіонів України.