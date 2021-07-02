ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та які шукають нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому. У цій підбірці – 10 красивих собак.

Барні, 1 рік. Місце відлову: вул.Б.Хмельницького. Якби Барні вирішив почати кар’єру фотомоделі, всі обкладинки журналів були б його. Але крім зовнішності, він ще розумний, здібний до навчання і просто хороший хлопець.

Мухтар, 11 років. Місце відлову: пл. Двірцева. Видно, що Мухтар довгий час жив з людьми. Важко зрозуміти, чому пройшовши пліч-о-пліч багато років, в один день він став непотрібним. Втім, цей поважний пан не втрачає ентузіазму і з радістю, знову стане частиною родини, на цей раз справжньої.

Чорнуха, 5 років. Місце відлову: вул. Липова Алея. Це той випадок, коли ім’я повністю протилежне характеру. Романтична, дещо наївна і разом з тим, позитивна дівчинка. З нею буде легко йти по життю, адже складається враження, що вона в досконалості вивчила людську мову і тепер не випускає можливості цим скористатися.

Квітка, 1 рік. Місце відлову: вул. Пасічна. Ніби рідкісний сорт троянди, який зачаровує всіх своєю красою та елегантністю, так і Квітка зачаровує своїми вушками і якоюсь ледве відчутною стриманістю, яка притаманна тільки справжнім леді.

Шанталь, 2 роки. Місце відлову: вул. Широка. З блискавичною жіночністю та вишуканими манерами Шанталь, було би не дивно, якби вона жила у період французького шику 80-х років. А ті нотки благородності, які вона несе у собі, точно не зможуть залишити вас байдужими.

Емма, 1 рік. Місце відлову: вул.Горівська. Емма, така собі, собачка-підліток, яка тільки почала відчувати смак життя і хоче насолодитися цим сповна. Її енергії вистачило би, напевно, на всіх, тому, якщо ви прихильник активного способу життя та пригод, сміливо приходьте знайомитися з нею.

Моллі, 1 рік. Місце відлову: вул.Ковельська. Маленьке, пухнасте чудо, яке невідомим чином опинилося на вулиці. Трошки вразлива дівчинка, яку після того, як візьмеш на руки, вже не захочеться нікуди відпускати.

Барс, 4 роки. Місце відлову: Підрясне. Серйозний, сповнений величі та гідності собака. Він підійде для розміреного ритму життя та душевних розмов десь на березі річки.

Мопсі, 2 роки. Місце відлову: вул. Городоцька. Така хороша, молода дівчинка і вже з неймовірним страхом до людей, видно, що їй не солодко прийшлося у житті. А вона варта значно більшого: рідних обіймів, теплої домівки та друзів, що будуть поруч.

Луна, 6 років. Місце відлову: вул. Лодія. Хотілося би написати, що Луна поважна пані, але ні. Вона більше схожа на шукачку пригод, ще з таким дитячим світоглядом і з такою цікавістю до всього, що їй можна тільки позаздрити.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест.