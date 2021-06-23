ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та які шукають нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому. У цій підбірці – 8 красивих собак.

Фідель, 4 роки. Місце відлову: вул. Золота. Фіделю було би добре завжди мати біля себе друзів, адже самотність - це не для нього, а ось пострибати на прогулянці він буде тільки «за».

Забава, 2 роки. Місце відлову: пр.Чорновола. Забава не уявляє свого життя без ігор та спілкування. Відкрита і деколи смішна дівчинка, принесе в ваше життя стільки позитиву, що ви й забудете про поганий настрій.

Нора, 2 роки. Місце відлову: пл. Петрушевича. Бородата дівчинка, а такі дівчатка завжди особливі. Любить бути біля людини і з вдячністю дарувати свою любов.

Майлі, 8 місяців. Місце відлову: Брюховичі. Справжня леді, знає, як себе поводити в суспільстві, що таке хороші манери, та й загалом чемна та вихована дівчина.

Роккі, 3 роки. Місце відлову: Брюховичі. Впевнений в собі Роккі полонив, напевно, не одну дівчину в Брюховичах. Але з особистим життям досі не склалося. І це треба виправляти, адже такий хлопець обов'язково має зустріти своїх людей.

Джонік, 1 рік. Місце відлову: пл. Петрушевича. Хороший, приємний хлопчина. Любить ніжність та багато обіймів. З ним ви себе відчуєте затишно.

Фортуна, 1 рік. Місце відлову: вул.Руська. Така світла та легка на підйом собачка. Їй би більше пасувало бавитися у садочку серед квітів та радувати своєю безпосередністю всіх навколо.

Дрейк, 2 роки. Місце відлову: вул.Мазепи. Дрейк має таку харизму, що достатньо одного погляду, щоб зрозуміти наскільки він ефектний та товариський хлопець. Він з легкістю зробить кожен ваш день незабутнім.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест та Ірини Роговик.