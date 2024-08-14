68-річна Лариса Доліна публічно підтримує російське вторгнення в Україну

Російська співачка Лариса Доліна, яка публічно підтримує вторгнення Росії в Україну, заявила, що від її імені шахраї продали її квартиру і опублікували повідомлення Instagram-сторінці, що ці гроші нібито переказали на бригаду Нацгвардії «Азов». Загалом шахраї обдурили її на 180 млн російських рублів (54 млн грн).

13 серпня в соцмережах російської співачки Лариси Доліної з’явилось відеозвернення, в якому заявила, що її обманули шахраї, які нібито діяли з території України.

«Щодо мене вчинені дуже витончені та сплановані шахрайські дії. За цим фактом порушено кримінальну справу, я визнана потерпілою, а на мою квартиру накладено арешт», – заявила Доліна.

За її словами, учасники шахрайської схеми виклали в соцмережах нібито від її імені неправдиве повідомлення. Співачка не пояснює, що саме було в цьому повідомленні, але Telegram-канали Shot та Baza пишуть, що Ларису Доліну нібито обдурили телефонні шахраї. Уперше вони нібито вийшли на співачку у квітні, представившись співробітниками «спецслужб», та переконали її продати квартиру в центрі Москви, оскільки нею зацікавились шахраї.

Telegram-канал Mash пише, що зрештою квартиру проросійської співачки продали за 112 млн рублів. Угоду нібито зареєструвала компанія з назвою «Львів естейт». У травні співачка отримала завдаток, а після підписання договору купіві-продажу їй передали решту суми. Після цього вона переказала її на рахунок шахраїв. За інформацією Mash, загалом Лариса Доліна переказала шахраям 180 млн рублів.

Після цього на сторінці співачки в Instagram з’явилося повідомлення про те, що вона продала свою квартиру за 112 млн рублів, а також заклала дачу за 50 млн рублів, оскільки хоче допомогти бригаді Національної гвардії України «Азов». Крім цього, у повідомленні йшлося, що решту життя Доліна хоче провести в Одесі, звідки родом її сім’я та де поховані її батьки. Пізніше це повідомлення зникло, а співачка опублікувала своє відео, у якому заявила про шахрайство.

Додамо, що Лариса Доліна народилася в Баку, однак ще в дитинстві переїхала в Одесу, звідки родом її батько. З 2003 року вона входить до партії «Єдина Росія». За підтримку війни Росії проти України з 2023 року перебуває під санкціями РНБО.