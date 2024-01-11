Латвія підготувала новий великий пакет військової допомоги для України. Про це 11 січня повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Європейська правда».

Рінкевичас зазначив, що пакет допомоги сформували на основі поточних потреб сил оборони України. До пакету увійдуть самохідні гаубиці, боєприпаси для артилерійських систем, протитанкові і зенітні системи та боєприпаси до них, позашляховики, дрони, засоби зв’язку, генератори, зимова форма тощо.

Наразі відомо, що «Укроборонпром» почав партнерство з чотирма оборонними компаніями Литви. Йдеться про NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS, які займаються створенням прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ.

Також Латвія планує протягом 2024 року провести навчання для 3000 українських військових та продовжить проекти реабілітації для українських військових і прикордонників.

Окрім того, Рінкевичс оголосив про наміри передати кошти, зароблені за допомогою так званого Будинку Москви в Ризі та інших російських активів, на допомогу Україні.