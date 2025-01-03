Ярослав Романюк уже 30 років очолює хірургічне відділення Сарненської ЦРЛ

У Рівному призначили нового депутата облради. Ним став 65-річний лікар Сарненської районної лікарні Ярослав Романюк. Він замінив Тетяну Богданець, яка склала повноваження з особистих причин. Про це повідомив 2 січня голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

«Замість Тетяни Богданець, яка склала повноваження з особистих мотивів, її місце у фракції “Сила і Честь” зайняв лікар Сарненської райлікарні Ярослав Романюк. Він був наступним за черговістю у списку», – зазначив Андрій Карауш.

54-річна жителька Рокитнівської громади Тетяна Богданець отримала депутатський мандат 20 вересня 2024 року. Цей статус посадовиці присвоїли за рішенням обласної територіальної виборчої комісії після того, як ексдепутат-лісівник Віталій Сухович від партії «Сила і честь» достроково припинив депутатські повноваження через підозру у незаконному збагаченні.

Проте вже 11 грудня Тетяна Богданець подала заяву про складання повноважень. Конкретної причини такого рішення посадовиця не назвала, проте анонімний телеграм-канал «Штірліц» із посиланням на власні джерела інформував, що через депутатський мандат Тетяна Богданець не могла їздити за кордон на заробітки. Це нібито і стало приводом для написання відповідної заяви.

Додамо, що 65-річний Ярослав Романюк уже був депутатом Рівнеоблради у попередньому – сьомому скликанні. У четвер, 2 січня, він склав повноваження депутата Сарненської міської ради, аби бути обласним обранцем. Крім того, Ярослав Романюк уже 30 років очолює хірургічне відділення Сарненської центральної районної лікарні. Має звання «Заслужений лікар України».