Здоров'я – одне з найважливіших питань у житті кожного з нас. Та, на жаль, часто, ми згадуємо про хвороби лише тоді, коли вони вже себе проявили. Саме тоді й постає питання, до якого лікаря звернутися, який медичний заклад обрати? Система охорони здоров'я в Україні останніми роками постійно реформується, створюється чимало нових приватних медичних закладів, послугами яких користується дедалі більше людей. І це не дивно, адже вони шукають високу якість та хороший сервіс.

Якщо враховувати досвід нашої держави, то, наприклад, у Києві більшість пацієнтів надають перевагу саме приватним медичним поліклінічним закладам, що стосується стаціонарного лікування, то його в таких закладах проходять значна кількість киян. Зважаючи на збільшення попиту саме на приватну медицину, рік тому у Львові було створено першу приватну Лікарню «ЕКСПЕРТ». Вона має стаціонар, операційні, поліклініку, лабораторію, швидку, тобто є повноцінним медичним закладом, що забезпечений усіма необхідними для лікування підрозділами і працює у режимі 24/7. За рік роботи медики лікарні проконсультували та пролікували близько 9500 пацієнтів та провели понад 900 операцій різного ступеня складності. Тут функціонують усі напрями медицини, такі як гінекологія, урологія, кардіологія, неврологія, онкологія, дерматологія, хірургія, травматологія та багато інших.

Одночасно в стаціонарі можуть розміститись 30 пацієнтів. Та оскільки в лікарню звертається дедалі більше людей, вже наступного року кількість ліжок тут планують збільшити до 60. Також незабаром Лікарня «ЕКСПЕРТ» планує відкрити дві філії в інших областях України та додаткові амбулаторії у Львові. У планах – і робота з НСЗУ у різних напрямках медицини

«Якщо проаналізувати сьогоднішню реформу охорони здоров'я, то зараз державні заклади мають можливість надавати платні послуги пацієнтам. Тобто за консультацію, УЗД, рентген, комп'ютерну томографію часто доведеться заплатити навіть у державній лікарні. Тож насправді сучасна державна медицина в Україні є далеко не безкоштовною. Платити не доведеться лише в екстрених випадках. Ми провели власний моніторинг і побачили, що деякі послуги у звичайних лікарнях мають вищу вартість, ніж у нас. Звісно, це не вплинуло на ціни наших послуг, адже ми формуємо їх відповідно до ринку. Часто, коли пацієнт приходить до нас на складну операцію, то він дуже дивується, що сплачує ту саму ціну, що і в державній лікарні. Але в результаті він отримує у нас високий сервіс, про нього піклуються, адже однією із цінностей Лікарні «ЕКСПЕРТ» є саме турбота про людей, щоб кожен пацієнт відчував, що про нього дбають. У нашому стаціонарі – чотириразове харчування, пацієнти самі обирають те, що їм до смаку, ми прислухаємось до кожного, щоб він отримав сервіс найвищого рівня», – каже директор Лікарні «ЕКСПЕРТ», к.м.н., лікар-хірург Огурцов Олексій Володимирович.

У Лікарні «ЕКСПЕРТ» не бояться викликів. Тут проводили складні операції на шлунково-кишковому тракті, унікальні травматологічні операції, лапароскопічні втручання, і це велике досягнення для приватного закладу медицини, адже, наприклад, реанімаційна палата є далеко не у всіх. Є тут і швидка допомога. Тож, якщо пацієнт отримав, наприклад, травму і поруч немає близьких, то він завжди може сюди зателефонувати, його заберуть швидкою з дому, пролікують і вже здоровим доставлять додому.

«У нас родичі можуть не перейматися за своїх близьких, адже їм не потрібно цілодобово сидіти біля хворого, усю турботу за пацієнта беруть на себе медики Лікарні «ЕКСПЕРТ». Окрім матеріальних речей, люди отримують головне – щиру посмішку та добре слово медичного персоналу. Тут оточують пацієнта теплом та комфортом, тут працюють провідні лікарі, які мають міжнародний досвід. Хоча нашим фахівцям не потрібно їхати закордон, щоб побачити нову якість медицини, бо у нас лише сучасне обладнання. Від самого початку ми хотіли створити медичний заклад, який забезпечить не лише професійне лікування для пацієнтів, а й максимально комфортні умови роботи для лікарів», – ділиться Олексій Володимирович.

Крім того, у Лікарні «ЕКСПЕРТ» зрозуміли, що багато людей хочуть бути застрахованими, проте страхові компанії часто не виконують своїх зобов'язань. Тому тут розробили власні пакети страхування здоров'я сім'ї. Так, упродовж року більшість пацієнтів лікарні повністю використовують страхову суму, за рахунок чого можуть суттєво зекономити на лікуванні. Крім того, до звичайної страхової часто складно достукатись. А тут для цього є лікар-координатор, який сам дзвонить до пацієнтів і нагадує, що вже час обстежитись чи пройти аналізи у зручний час, адже для фахівців Лікарні «ЕКСПЕРТ» головне репутація та здоров'я пацієнта.

Тож у Львові вже рік працює унікальна для міста приватна Лікарня «ЕКСПЕРТ». Тепер люди мають альтернативу державним медичним закладам. Тут, аби вирішити проблему зі здоров'ям не треба днями ходити від одного лікаря до іншого, адже це завжди можна зробити за допомогою командного консиліуму, що дозволяє провести лікування максимально точно та швидко. Тож Лікарня «ЕКСПЕРТ» – це місце правильних медичних рішень, універсальний сімейний медзаклад, в якому дорослим та дітям надають всі види медичної допомоги у цілодобовому режимі. Позаду – рік кропіткої роботи і тисячі задоволених пацієнтів, а попереду – ще багато звершень та досягнень заради того, аби кожен міг скористатись перевагами сучасної та інноваційної медицини.