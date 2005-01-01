Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в Парижі через масову бійку на борту

СвітОлег Костюк, сьогодні, 18:005820

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На борту літака Ryanair, який прямував з Дубліна на Ібіцу, в минулі вихідні сталася бійка, в якій взяли участь щонайменше 20 пасажирів. Через це капітан повітряного судна змушений був здійснити екстрену посадку в аеропорту Парижа, повідомляє The Independent.

Трьох активних учасників бійки в стані алкогольного сп'яніння передали в руки французьким правоохоронцям.

Інцидент підтвердив представник Ryanair Робін Кілі.

«Ми не станемо терпіти неконтрольовану або руйнівну поведінку в будь-який час, безпека і комфорт клієнтів, екіпажу і літаків є нашим пріоритетом номер один», - заявив він.

За словами Кілі, дебошири почали вживати спиртне в аеропорту Дубліна на початку дня до вильоту, який був запланований на 8.50 за місцевим часом. У зв'язку з цим авіакомпанія закликала до заборони на випивку до 10 ранку в аеропортах.

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