Щороку мільйони людей у світі прокидаються одного ранку й раптом виявляють, що ніч стала «коротшою» або «довшою» на годину. Переведення годинників – ритуал, який існує вже понад століття, але чи має він ще сенс у сучасному світі? Про це пише Time and date.

Як з’явилась ідея економії денного світла

Вперше годинники офіційно перевели в Німеччині у квітні 1916 року під час Першої світової війни, щоб зекономити паливо та електроенергію. Однак ще у 1908 році канадське місто Тандер-Бей спробувало цей експеримент локально.

Популярна легенда приписує ідею Бенджаміну Франкліну, але насправді його пропозиція була лише сатиричним жартом у статті 1784 року.

Хто і коли переводить годинники

Сьогодні близько 40% країн світу користуються літнім часом (DST – Daylight Saving Time). У більшості держав годинники переводять на годину вперед навесні і назад восени, щоб подарувати людям більше світла у вечірній час.

У Північній півкулі (Європа, Північна Америка, частина Азії та Африки) літній час починається в березні-квітні, а завершується у вересні-листопаді, у Південній – навпаки.

Країни, які відмовились від переведення годинників

Зараз дедалі більше держав скасовують сезонні зміни часу. У ЄС 2019 року вже ухвалили рішення про відмову від переведення годинників, але його реалізацію зупинили через технічні труднощі. У США понад 200 законопроєктів пропонували скасувати літній час, але поки що федеральний закон дозволяє лише відмовитися від DST, а не залишатися на ньому постійно. В Україні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переходу на літній час у липні 2024 року, проте президент його досі не підписав.

Деякі країни, як-от Японія, Китай чи Індія, взагалі ніколи не застосовували цей механізм через незначні сезонні коливання тривалості дня.

Чи справді переведення годинника економить енергію

Парадокс у тому, що літній час майже не економить електроенергію. Дослідження показують: хоча зменшується споживання світла у вечірні години, збільшується використання кондиціонерів, обігрівачів і побутової техніки.

Фактично ми не заощаджуємо денне світло – його просто перерозподіляємо. Тому термін Daylight Saving Time є радше символічним, ніж реальним.

Аргументи за і проти

Прихильники стверджують, що завдяки довшим світловим вечорам люди більше проводять часу надворі, зменшується кількість ДТП і злочинів.

Противники ж наголошують, що різка зміна режиму шкодить сну, викликає стрес, проблеми із серцем і навіть зниження продуктивності на роботі.

Чи потрібен літній час у XXI столітті

Понад сто років тому DST мав практичне значення, але сьогодні, в епоху енергоефективних технологій, цей аргумент майже зник. Все більше країн відмовляються від переведення годинників, вважаючи його анахронізмом.