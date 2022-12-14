Члени Сейму заборонили пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів у громадських місцях

Литва заборонила пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів та їх ідеологій у громадських місцях. 103 члени Сейму проголосували за так званий «закон про дерадянізацію», незабаром його підпише президент, повідомляє LRT.

Закон створить правову основу видалення з громадських місць Литви символів тоталітаризму та авторитаризму. Це стосується пам’ятників, меморіальних об’єктів, назв вулиць, площ та інших громадських об’єктів.

Згадування осіб, які були або є активними учасниками політичних, військових та репресивних структур окупаційної влади, також буде заборонено.

Назви організацій, подій чи дат, які символізують тоталітарні чи авторитарні режими та їх ідеології, також мають бути видалені із громадських об'єктів. На громадських об'єктах також буде заборонено розміщувати знаки військової агресії таких режимів проти іншої держави, знаки радянської окупації Литви у 1940-1941 та 1944-1990 роках, нацистської окупації у 1939-1944 роках.

Ці заборони не поширюються на музеї, архіви, бібліотеки під час організації виставок, інформування громадськості про тоталітарні та авторитарні режими та їх наслідки, використання таких предметів та інформації з метою освіти, науки, професійного мистецтва, колекціонування.

Литовський центр досліджень геноциду та опору або муніципальна влада зможе визнавати громадські об'єкти, що пропагують тоталітарні чи авторитарні режими та їх ідеології. Спеціальна міжвідомча комісія має попередньо представити свою оцінку.

Планується, що закон набуде чинності 1 травня наступного року.

Нині у Литві передбачена лише адміністративна відповідальність за демонстрацію, поширення та пропаганду символів деяких тоталітарних та авторитарних режимів. Однак відколи Росія розпочала війну в Україні, багато муніципалітетів виступили з ініціативою демонтувати статуї, пам'ятники та інші символи радянських солдатів.