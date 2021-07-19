Згідно з рекомендацією Ради ЄС Естонія, Латвія та Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо», – написав він у Twitter.

Естонія Латвія Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо



Детальна інформація щодо умов в’їзду до кожної країни — на карті МЗС https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2021

Кулеба закликав звернути увагу, що в Литві правила в’їзду дещо відмінні від Латвії та Естонії. Повністю вакциновані українці можуть в’їжджати вільно, а хто ще не вакцинувався – з самоізоляцією.

Глава МЗС порадив українцям перевіряти всі детальні умови подорожей на сайті міністерства.

Для в’їзду до Латвії необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зроблений не більш ніж за 72 години до перетину кордону, або тест на антиген, проведений не раніше ніж за 48 години до перетину кордону. Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції.

Латвія визнає тільки затверджені в ЄС вакцини - Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv, не раніше, ніж за два дні до приїзду до країни.

Для в'їзду до Естонії не вимагається ПЛР-тест, також немає вимог про самоізоляцію або тестування після перетину кордону. Така інформація розміщена на урядовому сайті. Україна віднесена до країн із низьким рівнем ризику інфікування, для громадян яких обмеження відсутні.

На карті МЗС зазначено, що до Естонії можна в’їжджати з будь-якою метою у період з 19 по 25 липня. Це пов'язано із тим, що естонська влада щотижня переглядає показники у країнах і відповідно продовжує або не продовжує дозвіл на в'їзд.

Для в'їзду до Литви особи від 16 років, які не є повністю вакцинованими, зобов’язані надати негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше як за 72 годин до в’їзду або тесту на антигени коронавірусу, зробленого не раніше як за 48 годин до в’їзду до Литви. 10-денна самоізоляція для таких осіб є також обов’язковою. Термін самоізоляції можна зменшити, якщо власним коштом здати тест на 7-й день самоізоляції. Від надання тесту та самоізоляції звільняються вакциновані особи.

Кожен, хто прибуває до Литви, повинен заповнити електронну форму до Національного центру громадського здоров’я за посиланням. Перед посадкою на літак, пором, автобус чи поїзд та під час перевірки на місці призначення мандрівник повинен підтвердити заповнення зазначеної форми шляхом надання отриманого від Національного центру громадського здоров’я Литви відповідного QR-коду.

Як інформував ZAXID.NET, 15 липня ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки. Рекомендація Ради має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам. Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється що два тижні.

Зазначимо, потрапити до країн ЄС без необхідності ПЛР-тесту на Covid-19 можуть повністю вакциновані особи. Усі три країни, як і решта в Євросоюзі, визнають тільки затверджені в ЄС вакцини - Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.