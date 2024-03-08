Міністерство оборони Литви 7 березня заявило про відправку в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли 155-мм артилерійські боєприпаси. Про це повідомляє «Європейська правда».

Литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва надсилає «те, чого Україна зараз найбільше потребує».

«Ми чуємо українців, і наша допомога продовжується», – додав Арвідас Анушаускас.

Окрім військової техніки та озброєння, Литва робить свій внесок в оборону України шляхом підготовки військовослужбовців, лікування та реабілітації поранених солдатів, експертних консультацій, внесків у фонди допомоги Україні.

За оцінками німецького Кільського інституту світової економіки, Литва надала Україні підтримку на суму 1,8% свого ВВП і за цим параметром наразі є лідером у світі в підтримці України.