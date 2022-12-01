Литва передасть ЗСУ зимовий одяг на суму понад два мільйони євро

У грудні Литва передасть приблизно 25 тис. комплектів зимової форми для українських військових на суму понад 2 млн євро. Про це повідомляє міноборони Литви.

Форму придбають у трьох литовських виробників теплого верхнього одягу та білизни. Одна з цих компаній, Audimas Supply, вирішила додати українській армії 1 тис. флісових светрів безкоштовно, на додачу до закупленого одягу.

«Дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Усі люди доброї волі Литви у цей непростий час разом із Україною», – наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Напередодні повідомлялось, що уряд Литви схвалив надання додаткових 13 млн євро підтримки для України.

З них 5 млн євро у фонд Світового банку для України, 4 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України, 2 млн для українських військових біженців у Молдові та 2 млн для ініціативи Grain from Ukraine.