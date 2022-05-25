Литва надасть Україні БТР М113, військові вантажівки і позашляховики. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, загалом Україна отримає 40 одиниць бронетехніки.

«Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!», – заявив Анушаускас.

За словами міністра, вартість нового пакету військової допомоги Україні становить близько 15,5 млн євро. Загалом військова допомога Литви наразі становить близько 100 млн євро.

«Мілітарний» пише, що легкий універсальний плаваючий бронетранспортер М113 перебуває на озброєнні армій різних країн світу. У початковій комплектації М113 був озброєний 12,7-міліметровим кулеметом та оснащений бензиновим двигуном. Згодом був декілька разів модернізований.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що близько 20 країн оголосили про нові пакети допомоги у сфері безпеки для України.

Зокрема, Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них. Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням. Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО.