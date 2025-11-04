Ґжеґож Браун послідовно виступає проти України і Євросоюзу

Проросійський депутат Європарламенту від Польщі Ґжеґож Браун став одним із лауреатів так званої премії миру та прав людини, яку присуджує міжнародний фонд імені Еміля Чечко – пропагандистська організація, пов'язана з режимом Олександра Лукашенка. Цей фонд очолює колишній агент білоруського КДБ Дмітрій Бєляков.

У столиці Білорусі втретє вручили так звану Міжнародну премію з прав людини імені Еміля Чечки, яку присуджує фонд, названий на честь польського дезертира Еміля Чечки. У 2021 році солдат артилерійського дивізіону Еміль Чечко дезертирував до Білорусі через проблеми із законом на батьківщині (нетверезе водіння та насильство над матір’ю). Після втечі з польської армії він здобув медійну популярність, виступаючи в білоруських ЗМІ та звинувачуючи польську владу у злочинах на кордоні. Згодом його знайшли повішеним.

Самоназвані білоруські правозахисники створили фонд імені польського дезертира та почали видавати премію, названу теж на його честь. Очолив фонд колишній офіцер білоруського КДБ Дмітрій Бєляков.

«3 листопада пропагандистська білоруська організація Міжнародний благодійний фонд імені Еміля Чечко вручила премії миру та прав людини. Зазвичай їх отримують особи, які симпатизують Путіну та Лукашенку. Цього року одним із лауреатів став польський політик Гжегож Браун», – йдеться у повідомленні польського сайту OKO.press.

Тим часом, у вівторок комісія законності Європейського парламенту висловився за скасування імунітету депутата Європарламенту Ґжеґожа Брауна. Його підозрюють у скоєнні шести злочинів, зокрема порушенні фізичної недоторканності лікарки в лікарні в Олесніці. Остаточне рішення у цій справі ухвалить вся палата парламенту. У травні цього року Європейський парламент вже ухвалив рішення про позбавлення Брауна імунітету. Тоді йшлося, зокрема, про скандальний інцидент, коли Браун загасив вогнегасником ханукальну свічку у польському Сеймі. Браун також запам’ятався тим, що викинув з окружного суду Кракова ялинку, яка була прикрашена кульками у блакитних і жовтих барвах на початку 2023 року. Він також зірвав український прапор у Кракові.