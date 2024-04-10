Луцьк встановив новий температурний рекорд за останні 38 років
9 квітня у Луцьку зафіксували 25,7°C тепла
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У вівторок, 9 квітня, синоптики зафіксували у Луцьку черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів цього дня піднялися до 25,7°C.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, досі найвищою температура повітря 9 квітня була у 1986 році. Тоді показник становив 23,9°C.
Зауважимо, що за інформацією Укргідрометцентру, до 13 квітня в Україні очікується тепла й сонячна погода без опадів.
У Волинській області 10 квітня очікується мінлива хмарність, вдень від 21°С до 26°С тепла. Опадів не прогнозують. У четвер, 11 квітня, буде хмарно з проясненням. Температура повітря вдень підніметься до 18°C, а у ніч на 12 квітня знизиться до 6°C тепла. У п’ятницю, 12 квітня, прогнозують мінливу хмарність і сильні пориви вітру від 15 до 25 км/год. Стовпчики термометрів показуватимуть +19°C. На вихідних у Луцьку та Волинській області прогнозують невеликі опади та пориви вітру до 30 км/год. Максимальний показник стовпчика термометра у ці дні сягне +22°C.