У Луцьку 9 квітня зафіксували черговий температурний рекорд

У вівторок, 9 квітня, синоптики зафіксували у Луцьку черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів цього дня піднялися до 25,7°C.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, досі найвищою температура повітря 9 квітня була у 1986 році. Тоді показник становив 23,9°C.

Зауважимо, що за інформацією Укргідрометцентру, до 13 квітня в Україні очікується тепла й сонячна погода без опадів.

У Волинській області 10 квітня очікується мінлива хмарність, вдень від 21°С до 26°С тепла. Опадів не прогнозують. У четвер, 11 квітня, буде хмарно з проясненням. Температура повітря вдень підніметься до 18°C, а у ніч на 12 квітня знизиться до 6°C тепла. У п’ятницю, 12 квітня, прогнозують мінливу хмарність і сильні пориви вітру від 15 до 25 км/год. Стовпчики термометрів показуватимуть +19°C. На вихідних у Луцьку та Волинській області прогнозують невеликі опади та пориви вітру до 30 км/год. Максимальний показник стовпчика термометра у ці дні сягне +22°C.