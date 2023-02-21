У піцерії запевнили, що кадр був постановочним. Але на інцидент все ж відреагували муніципали

Луцькі муніципали виявили порушення правил благоустрою через рекламне відео однієї з піцерій. На відеоролику дівчина наклеїла оголошення з рекламою на стіну історичної будівлі – собору Петра і Павла. У піцерії запевнили, що це було постановочне відео, але, незважаючи на це, луцькі муніципали повідомили, що складуть адмінпротокол за порушення правил благоустрою.

Зазначимо, що рекламний ролик в Instagram піцерії опублікували 18 лютого. На відео дівчина наклеїла оголошення на стіну собору Петра і Павла, що у історичній частині міста. Потім для кадру декілька людей відривали номери телефонів, вказані у оголошенні, аби начебто замовити піцу.

У коментарях декілька користувачів зазначили, що клеїти оголошення на історичну будівлю – це недоречно. Втім, у коментарях адміністратор сторінки запевнив, що це було лише демонстраційне відео. «Там немає нашого оголошення, це було зроблено лише заради відео», – відповіли представники піцерії.

У вівторок, 21 лютого, луцькі муніципали відреагували на рекламний відеоролик. «Заклеїти історичну частину Старого міста рекламою вирішила одна із піцерій нашого міста. Вони, мабуть, вважають, що така «геніальна» рекламна компанія допоможе збільшити кількість продажів чи відвідувачів у даній піцерії. На жаль, вони помиляються», – йдеться у повідомленні.

Номери з оголошення муніципали пообіцяли завантажити в програму «Дзвінок» – це програмне забезпечення, що телефонує за номерами розклеєних оголошень. Як повідомляв ZAXID.NET, суть програми полягає у тому, що порушників телефонують, допоки вони не знімуть оголошення, яке було розміщене у невстановленому місці.

Також муніципали повідомили, що за цим фактом складуть адмінпротокол за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою). Санкція статті передбачає від 340 до 1360 грн штрафу.