Луцькі муніципали боротимуться з незаконною рекламою за допомогою програми автододзвону. На номери з оголошень, які були наклеєні у невідведених для цього місцях, телефонуватимуть до тих пір, поки рекламодавець не звернеться у департамент муніципальної варти. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET старший інспектор аналітично-інформаційних технологій Віктор Денисюк, на порушників складатимуть протоколи і змушуватимуть самостійно зняти оголошення.

За словами Віктора Денисюка, програма автододзвону працювала у Луцьку ще з 2019 року, однак після початку повномасштабного вторгнення її призупинили. Станом на понеділок, 21 листопада, прес-служба департаменту муніципальної варти повідомила, що програма відновлює роботу. Згідно з умовами, до тих людей, які порушили правила благоустрою та незаконно наклеїли рекламні оголошення у невідведених місцях, телефонуватимуть на вказані в оголошеннях номери.

«Це відбуватиметься доти, доки громадяни самостійно не усунуть правопорушення шляхом очищення своїх інформаційно-рекламних повідомлень та не будуть покарані адміністративним протоколом. Для детальнішої інформації, що потрібно зробити аби дзвінки припинилися, потрібно звернутися до департаменту муніципальної варти», – пояснюють у департаменті.

Віктор Денисюк додає, що впродовж перших двох днів дзвінків буде мало. Порушникам пояснюватимуть, в чому суть звернення. Якщо людина не реагуватиме та не звернеться у департамент, дзвінки здійснюватимуть з такою періодичністю, аби повністю блокувати можливість приймати інші виклики.

Муніципали очікують, що у місті значно поменшає стихійної реклами

Після звернення у департамент на порушників складатимуть адмінпротокол. Тоді він повинен буде зняти незаконне рекламне оголошення. Вже після цього адмінкомісія вирішуватиме, чи варто штрафувати, чи можна обійтись і без цього.

Луцькі муніципали очікують, що завдяки такому методу у місті стане значно менше незаконної реклами. «Такий спосіб боротьби з правопорушеннями вже тривалий час використовується в багатьох великих містах України і, як показує практика, робота системи автодозвону «Дзвінок» в боротьбі зі стихійною рекламою є досить ефективна», – зазначають муніципали.

Про незаконні оголошення можна повідомляти на гарячу лінію департаменту за номерами 067-0000-679, 066-102-1-102. Також можна скидати фото з вказанням адреси у Viber, WhatsApp, Telegram.

Додамо, що рекламні оголошення можна наклеювати лише на інформаційних тумбах та дошках оголошень біля під'їздів та зупинок.