Під час обшуків поліція вилучила 30 мобільних терміналів та понад сто сім-карток

У Луцьку правоохоронці викрили підпільну ботоферму, учасники якої мали писати негативні коментарі. Хто саме її організував, наразі невідомо. Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили мобільні термінали та понад сто сім-карток. Наразі нікому з фігурантів підозр не вручали.

Про викриття ботоферми стало відомо у четвер, 15 грудня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Викрили її поліцейські відділу протидії кіберзлочинам спільно з оперативниками.

Як встановили слідчі, учасники ботоферми готувалися до атаки на соцмережі лідерів думок, поширюючи певний негативний посил та нібито думку більшості. На кого саме працювала ця ботоферма і чи пов'язана вона з Росією, в поліції наразі не уточнюють.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування причетних до протиправної діяльності правоохоронці виявили та вилучили близько 30 мобільних терміналів, понад 100 сім-карток іноземних операторів стільникового зв’язку, чорнові записи», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронних мереж). Нікому з фігурантів справи підозр поки не вручали.