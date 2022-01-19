У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 19 січня:

Суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов’язання. Його прихильники радіють і вигадують теорії змови, чому запобіжний захід для політика виявився таким м’яким. Оглянемо реакції на головну подію цього дня.

У Львові за рішенням Верховного суду знесуть незаконну шестиповерхівку. Дізнаємось, як будували цю споруду і чиї інтереси зачепить її демонтаж.

У страху великі очі. Напруження через загрозу війни з боку Росії впливає на курс гривні. За добу наша національна валюта ослабла щодо долара на 30 копійок. З’ясуємо, що буде далі з курсом валют.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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