Незаконну багатоповерхівку збудували на вул. Варшавська, 22

Касаційний адміністративний суд Верховного суду підтвердив знесення незаконної 6-поверхівки на вул. Варшавській, 22 у Львові. На місці старого одноповерхового будинку забудовник незаконно збудував 6-поверхівку та розпродав квартири, на які нові власники встигли оформити право власності.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2014 році ГО «Наше ідеальне місто» отримало від Львівської міськради в оренду земельну ділянку площею 0,0306 га, на якій був розташований старий одноповерховий будинок. Забудовник не мав права будувати на цій ділянці, однак самовільно почав тут будівництво 6-поверхівки, не отримавши при цьому від міськради містобудівні умови та обмеження. За це міська ДАБК оштрафувала ГО «Наше ідеальне місто» на 652 тис. грн і зобов’язала знести самовільний поверх.

Натомість за півроку забудовник збудував чотири із шести запланованих поверхів. Тоді ДАБК знову оштрафувала ГО на 92 тис. грн та зобов’язала незаконні поверхи знести. Крім цього, інспекція подала на забудовника до суду й 29 березня 2019 року Львівський окружний адміністративний суд позов інспекції задовольнив та зобов’язав знести самобуд. Це рішення ГО «Наше ідеальне місто» частково оскаржило в апеляційному суді, адже квартири в незаконному будинку встигли продати, а покупці оформили право власності.

У 2020 році ДАБІ подала та виграла касацію, за якою справу направили на повторний розгляд. 18 листопада 2020 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова підтвердив рішення окружного адмінсуду від березня 2019 року про знесення будинку. Суд погодився з тим, що забудовник не отримав дозволи на будівництво, а земельна ділянка не призначена для будівництва житла. «Наше ідеальне місто» намагалося в Касаційному суді оскаржити постанову апеляційного суду й зупинити її виконання, однак Касаційний адміністративний суд забудовнику відмовив. Ця ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

За даними сайтів із продажу нерухомості, будівництво ЖК «Варшава Хоум» на вул. Варшавській, 22 повністю завершене, оданк офіційно заморожене. У будинку буде 16 квартир, кожну з яких забудовник хотів продати майже по 20 тис. грн за м2. За цією адресою зареєстрований обслуговуючий кооператив «Варшава Хоум», засновниками якого є мешканець Борисполя Олександр Буряк, львів’яни Дмитро Вознічка та Мирон Кульчицький.

ГО «Наше ідеальне місто» керує Роман Костевка, який також є керівником обслуговуючих кооперативів «Вілла Варшава» (вул. Варшавська, 54) та «Престиж Умань» (вул. Уманська,4). Засновниками цих кооперативів також є Буряк, Вознічка та Кульчицький. Обидва ЖК, за інформацією львівської мерії, будують без дозвільних документів, зокрема, містобудівних умов та обмежень.

Нагадаємо, що вже не вперше у Львові суди виносять постанови про знесення незаконних забудов. Зокрема, у 2019 році на вул. Личаківській, 259 знесли незаконну 7-поверхівку. Знесенням самобудів після рішення суду займається виконавча служба.