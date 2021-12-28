Протест поліцейських, продаж каналу Добродомова та звільнення заступника міністра
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 28 грудня:
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Українські поліцейські розпочали безстрокову акцію протесту. Вони домагаються підвищення заробітної платні. Обговоримо, чому патрульні отримують мізерні гроші і куди керівництво МВС витрачає десятки мільярдів з бюджету;
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Депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов купив «4 канал» у львів’янина, екс-депутата Дмитра Добродомова. Дізнаємось, як у команді Зеленського працюють над збільшенням впливу в телевізійному просторі;
- Заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука звільнили після відрядження до Львова і фото з помічницею у відвертій сукні. Оглянемо обставини скандалу і реакції на нього.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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