У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 9 серпня:

Олімпіада закінчилася, але пристрасті за нею тривають. Українців обурили обійми деяких наших спортсменів із російськими суперниками. У відповідь львівський каратист, призер Олімпіади Станіслав Горуна заявив, що «спорт поза політикою». Обговоримо обставини і можливі наслідки такої заяви.

Поруч із самобудом в центрі Львова біля ринку «Добробут» хочуть збудувати ще одну споруду. З’ясуємо, чому львівська мерія розглядає можливість дозволити нове будівництво на площі Осмомисла.

Минає рік від початку протестів білоруського народу проти режиму Лукашенка. У Львові біля будівлі Ратуші відбулась акція присвячена цій боротьбі за свободу та демократію в Білорусі.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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