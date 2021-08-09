«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 9 серпня
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 9 серпня:
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- Олімпіада закінчилася, але пристрасті за нею тривають. Українців обурили обійми деяких наших спортсменів із російськими суперниками. У відповідь львівський каратист, призер Олімпіади Станіслав Горуна заявив, що «спорт поза політикою». Обговоримо обставини і можливі наслідки такої заяви.
- Поруч із самобудом в центрі Львова біля ринку «Добробут» хочуть збудувати ще одну споруду. З’ясуємо, чому львівська мерія розглядає можливість дозволити нове будівництво на площі Осмомисла.
- Минає рік від початку протестів білоруського народу проти режиму Лукашенка. У Львові біля будівлі Ратуші відбулась акція присвячена цій боротьбі за свободу та демократію в Білорусі.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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