Львів відвідала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
Новини Львова від ZAXID.NET за 30 вересня
0 0
У вівторок, 30 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розширенню Сокільників бути чи не бути. Сесія Львівської райради перенесла питання про погодження відповідного проєкту землеустрою.
- Іноземні гості. До Львова завітала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
- У Львові демонтували меморіальну таблицю. Вона була присвячена радянській кінорежисерці Ларисі Шепітько.
- До Дня захисника та захисниці. У міськраді відбулася церемонія вручення нагород «Почесний знак Святого Юрія».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter