ТОВ «Львівгаз збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», впродовж 2021 року збільшило обсяги постачання електроенергії бізнес-клієнтам та бюджетним організаціям.

«Клієнтська база та обсяги постачання постійно зростають. На сьогодні вже 86 клієнтів обрали постачальником електроенергії нашу компанію. Якщо у січні ми продали 5 тис. кВт·год електроенергії, то вже у жовтні клієнтам реалізовано понад 848 тис. кВт·год», – зазначив директор компанії «Львівгаз збут» Павло Майк.

Загалом з початку року компанія реалізувала близько 5 мільйонів кВт·год електроенергії. Основними споживачами ресурсу є бюджетні організації та промислові компанії.

«Клієнти обирають постачальником «Львівгаз збут» через вигідні умови співпраці, зокрема – відсутність штрафів за небаланси для групи Б, можливість сплачувати за послугу розподілу через постачальника, вибір найбільш зручного для конкретного споживача способу оплати з трьох – передплата, подекадна оплата чи післяплата», – розповів Павло Майк.

Умови постачання електроенергії можна знайти на сайті ТОВ «Львівгаз збут». Щоб замовити послугу електропостачання або проконсультуватись з нашим менеджером звертайтесь за телефоном: (067) 642-56-56.

ТОВ «Львівгаз збут» отримало ліцензію на право провадження діяльності із постачання електричної енергії в червні минулого року. Компанія постачає електроенергію непобутовим споживачам.