Львівщина лідирує за кількістю хворих на кір

Львівщина лідирує за кількостю хворих на кір. Якщо на початку року область входила в п’ятірку областей України, де найбільше дітей і дорослих хворіли на це захворювання, то на початку червня вже опинилася на першому місці, обігнавши Закарпатську, Івано-Франківську, Одеську області і м. Київ. З початку року у Львівській області захворіло майже 3000 мешканців: 918 дорослих і 2055 дітей.

Захворюваність, як повідомила ZAXID.NET головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, й далі продовжує зростати.

«Лише за минулі вихідні до Львівської обласної інфекційної лікарні потрапило 40 дітей і 19 дорослих. І щотижня хворих більшає. Якщо в останній тиждень травня захворіло 248 осіб, то у перший тиждень червня – 351 особа. Найчастіше діти і дорослі хворіють у Львові, Пустомитівському, Городоцькому, Стрийському, Яворівському, Перемишлянському і Мостиському районах»,- каже Наталія Тімко.

Захворюваність, за її словами, буде зростати до тих пір, поки вакцинуватися від цього захворювання не почнуть дорослі. Досі безкоштовні вакцини від кору були лише для дітей, зараз МОЗ розглядає можливість, щоб безкоштовно вакцинувати і дорослих.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, захворюваність на кір в Україні не спадає. За 23 тиждень захворіло 1345 людей (523 дорослих і 822 дитини). З початку року на кір захворіло понад 20 тис. осіб (8 331 дорослих і 12 222 дітей). За цей час від ускладнень кору померло 11 людей: семеро дітей і четверо дорослих.

Нагадаємо, кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Захистити від цього захворювання може тільки вакцинація.