В Україні почали кампанію з безкоштовного вакцинування дорослих від кору

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 18:09200

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Відтепер дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію. Йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі. Серед них – військові, бійці АТО, студенти, освітяни та медики.

Відповідне рішення Міністерство охорони здоров'я прийняло у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. Зокрема, за даними Центру громадьского здоров'я, з початку року на кір захворіли 19 249 людей – 7 825 дорослих і 11 424 дитини.

Уже зараз Міністерство охорони здоров’я замовило додатково 392 тисяч доз вакцин для профілактики кору. Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, про що МОЗ поінформує окремо.

До слова, відповідно до законодавства, вакцини КПК на національному рівні закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалах захворювання.

Нагадаємо, раніше масовий спалах кору зафіксували на заводі «Бадер» у Львівській області. Також спалах цього захворювання стався серед студентів коледжу ім. Труша у Львові.

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