Львівська національна галерея мистецтв презентувала понад 1000 оцифрованих творів. У Палаці Потоцьких відбулася презентація нового етапу масштабного проєкту з оцифрування колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького. Про цьогорічні результати розповів керівник громадської організації «17» (ініціатива MyFutureHeritage) Роман Гук, партнер Галереї у реалізації цього важливого напрямку роботи.

Онлайн-платформа «Цифровий архів ЛНГМ» ‒ результат багаторічної системної праці, спрямованої на збереження, дослідження та публічне представлення культурної спадщини у цифровому форматі. За словами Романа Гука, у 2025 році команді фахівців вдалося оцифрувати понад 1000 творів живопису, графіки та об’ємної пластики, а також опрацювати 400 одиниць архівної документації.

Окремим напрямом роботи стало створення 50 нових 3D моделей скульптур, що дає змогу досліджувати та популяризувати мистецькі твори. Цифровий архів, зокрема, поповнився 206 творами, представленими нині на виставці у Палаці Потоцьких, присвяченій відомому меценатові Володимиру Дідушицькому.

Особливу увагу під час реалізації проєкту приділено спадщині видатних українських митців. Зокрема, оцифровано 149 творів скульптора Михайла Дзиндри, а також графічні роботи Олени Кульчицької та Осипа Сорохтея.

Роман Гук також звернув увагу присутніх на оцифровані малюнки досі мало відомого художника Юліана Зайця. За фахом той був правником, однак у вільний час багато малював. В архівах галереї збереглися 400 його творів, багато з яких тепер стали доступними у цифровому форматі.

У відділі Галереї «Олеський замок» вдалося зафіксувати у цифровому форматі понад 100 унікальних народних хрестів та розп’ять.

«В умовах нинішньої війни збереження та надійний захист нашої спадщини у цифровому форматі є не просто культурною, а й стратегічною задачею», ‒ вважає директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.

Ознайомитися з «Цифровим архівом ЛНГМ» можна на сайті галереї.