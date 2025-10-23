Загалом фонди музею нараховують понад 26 тисяч експонатів

У львівському Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької, презентували цифрову платформу, на якій уже доступні для перегляду, ознайомлення та вивчення перші 500 експонатів із колекції музею. Мета проєкту – збереження й відкриття для всього світу унікальної спадщини української співачки зі світовою славою.

Знайти посилання, за який можна побачити у режимі онлайн унікальні експонати, можна на сторінці музею у фейсбук.

Серед оцифрованих артефактів – рідкісні архівні фотографії та живописні портрети – як родинні, так і сценічні; і афіші, програми концертів та нотні видання; і документи, листи та листівки; і блузка, оцифрована у форматі 3D, яку носила Крушельницька (це єдиний зразок одягу, що є у фондах збірки); й інші артефакти з фондів музею. Колекцію оцифровують у різних форматах: високоякісні зображення, аудіофайли, 3D-моделі тощо.

Загалом фонди музею нараховують понад 26 тисяч експонатів. Оцифрувати і презентувати для загального доступу планують усі. На це, кажуть в музеї, знадобиться ще три-чотири роки. Проєкт втілюється у співпраці з відновленим Галицьким музичним товариством – однією з найдавніших і найвпливовіших культурних інституцій Галичини.

«Діджиталізація музейних колекцій зараз є одним із найактуальніших і найнеобхідніших напрямів у збереженні культурної спадщини, особливо в умовах повномасштабної війни. Російська агресія створила безпрецедентні ризики для української культурної спадщини, тому збереження архівних матеріалів у цифровому форматі є важливим інструментом протидії їхньому фізичному знищенню і вагомим внеском у боротьбу з культурним геноцидом, який провокує агресор. Платформа, яку ми презентуємо цими днями, пристосована до різних пристроїв: комп'ютери, планшети, смартфони. Проста навігація і зрозуміла систематизація. Платформа є зручною в користуванні як для науковців, так і для простих поціновувачів музейних архівів», – зауважує керівник Музею Тарас Демко.

Основним об’єктом оцифрування є Фонд Соломії Крушельницької, який є ядром музейної колекції. На важливості оцифрування особистих речей оперної діви наголошує музикознавиця Роксоляна Гавалюк: «Дуже важливо, що до переліку тих експонатів, які вже оцифровані і будуть оцифровані в майбутньому, входять меморіальні речі самої Соломії Крушельницької, насамперед зразки її іконографії, фотографії, особисті документи, інші важливі документи, які свідчать про знакові події в житті співачки».

Окрасою фондової колекції музею є музичний архів львівського скрипаля й колекціонера Ярослава Грицая, в якому зберігаються оригінальні світлини видатних європейських виконавців. Переважна більшість – з особистими автографами митців. Оцифрування цих унікальних матеріалів дозволить не лише краще зберегти їх, а й уперше зробити доступними для широкої громадськості у відкритому онлайн-форматі.