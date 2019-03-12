Львівська лікарка справила нужду у графин зі столу президії міськради

Камери відеоспостереження зафіксували, як одна із стоматологинь, яка брала участь у захопленні сесійної зали, вийшла у фойє справити нужду

У мережі з’явилось відео із камер спостереження, на якому одна з львівських стоматологинь справляє нужду у фойє великої сесійної зали Львівської міськраді. Відповідне відео 12 березня опублікував сайт «Без табу».

Інцидент трапився в ніч на 7 березня, коли частина працівників колишніх 3-ї та 5-ї комунальних стоматологічних поліклінік у знак протесту залишились на ніч у великій сесійні залі Львівської міськради. На опублікованому відео видно, як одна із медпрацівниць виходить з сесійної зали у сусіднє фойє з графином і справляє туди малу потребу.

За даними «Без табу», жінка на відео – заступниця головного лікаря 3-ї стоматполіклініки Ірина Шишковська. Вона є активною учасницею усіх протестів стоматологів. ZAXID.NET не вдалося зв’язатися з Іриною Шишковською.

Керівниця прес-служби Львівської міської ради Христина Процак повідомила ZAXID.NET, що вбиральні у ратуші не закривають на ніч. Стоматологи у ніч на 7 березня мали вільний доступ до них.

«Туалети у міській раді ніколи не закриваються, хіба на невелику технічну перерву, але точно не вночі. Тої ночі були доступні вбиральні на першому та другому поверхах», – повідомила Христина Процак.

Зазначимо, що у великій сесійній залі кілька графинів ставлять лише на столі президії, за яким сидять міський голова Андрій Садовий та секретар міськради Анатолій Забарило.

Нагадаємо, частина працівників колишніх 3-ї та 5-ї стоматполіклінік заблокували велику сесійну залу увечері 6 березня. Вони вимагали виплати 3,6 млн грн, які, на їхню думку, їм заборгувала міська рада. Стоматологи відмовились покидати сесійну залу, доки їхнє питання не вирішиться, відтак провели у ратуші усю ніч. Наступного дня, 7 березня, мало відбутись засідання сесії, однак через захоплену сесійну залу засідання довелось перенести.

Додамо, що і третю, і п’яту стоматполіклініки міська рада раніше ліквідувала. Частину лікарів з цих медзакладів перевели на роботу у реформовані стоматполіклініки №1 та №4.