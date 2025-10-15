Памʼятник героям ЗУНР і УГА збудували у 2018 році за гроші з державного бюджету

Галицька районна адміністрація Львівської міськради візьме на баланс суперечливий памʼятник героям ЗУНР, і УГА що розташований на перетині вул. Листопадового Чину та вул. Огієнка. Його у 2018 році зі скандалом збудувала Львівська ОВА, а вже через рік попросила ЛМР забрати його на баланс, оскільки не має змоги його обслуговувати.

Пам'ятник встановили до 100-річчя проголошення ЗУНР за понад 5,1 млн грн із обласного бюджету. Для його спорудження довелося змінити межі саду лікарні, яка розташована у колишньому палаці XIX ст. Сам памʼятник має форму розчахнутої піраміди, з якої виростають руки з тризубом. Його будівництво просував тодішній голова ЛОДА Олег Синютка.

Тоді ж Львівська міська рада будувала на сусідній вул. Городоцькій памʼятник ЗУНР у вигляді громадського простору зі скульптурою лева посередині. Зведення двох памʼятників ЛМР і ЛОДА викликало обговорення серед львівʼян та стало обʼєктом мемів, а майже одразу після будівництва вандали пошкодили цифри на постаменті.

Уже через рік новообраний голова Львівської ОВА Маркіян Мальський звернувся до міської ради з проханням взяти на баланс обласний памʼятник, оскільки там не мають змоги за ним доглядати. Міська рада погодилась і створила спеціальну комісію.

Питання про взяття памʼятника на баланс міста винесли на розгляд депутатів аж через шість років. Як вказано у пояснювальній записці до ухвали, яку планують розглянути 23 жовтня, памʼятник передадуть на баланс Галицької районної адміністрації для належного догляду прилеглої території.

Як розповів ZAXID.NET керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко, у 2018 році ЛОДА не залучила місто до обговорення ані концепції, ані вигляду, ані мистецьких рішень щодо пам’ятника.

«Доглядати за ним мала обласна адміністрація, адже саме вона є балансоутримувачем об’єкта. Проте сьогодні ми бачимо ситуацію, коли об'єкт зведений, але за ним фактично не наглядають. Наразі там навіть пошкодились деякі елементи памʼятника. У вересні 2025 року до Львівської міської ради звернулася обласна військова адміністрація з проханням взяти памʼятник на баланс міста, як вказали в листі, “з метою забезпечення належного утримання території об’єкта та створення умов для його збереження”», – розповів Євген Бойко.

Він додав, що місто розуміє значення цього меморіалу як символу пошани до українських героїв та взяти його на баланс. Але спершу спеціальна комісія має перевірити, чи всі роботи були виконані відповідно до проєктно-кошторисної документації.