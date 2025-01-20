Дитина бавилася з сірниками, після чого зайнялося ліжко

Ймовірною причиною пожежі у центрі «Незламні матусі» стало необережне поводження з вогнем. Про це ввечері 20 січня повідомила Львівська міська рада. Це попередні висновки, за розповідями мешканців притулку, фахівці ДСНС досі проводять офіційне розслідування.

«Мене розбудила старша донька: “мамо, пожежа!” , – пригадує мешканка центру Світлана зі Скадовська. – За версією наших мешканців і як сам розповів хлопчик, він сидів у кімнаті, грався зі свічками і підпалював, бо хотів зробити собі релакс, відпочити. Воно у нього задимілося, потрапило на ліжко і різко спалахнуло. Він вибіг і сказав, що у нас почалась пожежа».

Керівник міського управління «Служба у справах дітей» Володимир Фридрак зазначив, що найбільше постраждали дві кімнати, де жили дві родини. Їх забезпечили одягом, засобами гігієни та продуктами харчування. Масштаби руйнувань та вартість відновлення оцінюють.

«Більшість речей згоріло. Але нам одразу привезли і речі, і їжу, і засоби гігієни. Діти нічого не зрозуміли через шоковий стан, але вночі спали спокійно. Всі живі, і це найголовніше», – розповіла мешканка Ірина Онищенко з Херсона.

Зараз будівлі та приміщення, пошкоджені пожежею, розчищають. До оцінки масштабів пошкодження та плану відновлення будівлі залучили незалежних експертів. Після цього місто напрацює відповідні рішення для відновлення будиночка.

Нагадаємо, у суботу у центрі «Незламні матусі», де проживають жінки-переселенки з дітьми, виникла пожежа. Вогонь охопив 1-й та 2-й поверхи. Ніхто з людей не постраждав. Мешканців корпусу переселили й забезпечили усім необхідним.