Пожежа охопила площу 70 м2

У Львові в неділю, 19 січня, виникла пожежа у приміщенні Центру матері і дитини «Незламні матусі», де проживають переселенці – мами з дітьми. Займання виникло близько 14:00 у модульному будинку на вулиці Над Джерелом. Матері з дітьми не постраждали, їх відселили в інший корпус.

«Сталася пожежа в модульному будинку розміром 12 х 25 м2. Вогонь охопив перший та другий поверхи на площі близько 70 м2», – повідомили у ДСНС Львівщини.

27 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки виїхали на виклик. Рятувальники загасили пожежу через годину.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Однак будівля суттєво обгоріла.

Пожежники відзначили швидке реагування і правильні дії охоронця центру. Він організував оперативну евакуацію та гасив пожежу вогнегасником до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Шістьох жінок та 13 дітей з пошкодженого приміщення відселили в інший корпус. Загалом у центрі зараз проживає 9 жінок і 17 дітей. «Для тих жінок та дітей, у яких дотла згоріли речі, у нас є пакети змінного одягу та засобів гігієни. Важливо, що ніхто не постраждав», – наголосив керівник управління Служба у справах дітей Володимир Фридрак.

Нагадаємо, на вул. Над Джерелом на місці колишнього піщаного кар’єру у 2022 році збудували містечко для вагітних переселенок. Фінансового до цього долучився Червоний Хрест. Кімнати у двох двоповерхових будинках з дерев’яних конструкцій призначалися для самотніх матерів-переселенок або дружин військових. На загальній площі 1300 м2 можуть одночасно жити понад 100 вагітних або породіль з дітьми, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.