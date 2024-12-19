Звенислава Мамчур добровільно склала депутатський мандат

Львівська облрада на засіданні у четвер, 19 грудня, ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень депутатки від «Європейської солідарності» Звенислави Мамчур. За проголосували 52 депутати.

Депутати підтримали заяву Звенислави Мамчур про добровільне складання депутатських повноважень, подану нею 25 листопада цього року. Голосування в сесійній залі відбулося без обговорення причини такого рішення депутатки.

Донька дисидентів, політв’язнів Ігоря та Ірини Калинців Звенислава Мамчур обрана депутаткою від «Європейської солідарності» у 2020 році, була секретаркою депутатської комісії з питань освіти, науки та інновацій. Вона заявила про складання мандату без публічних пояснень такого кроку.