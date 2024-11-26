Викладачка і громадська діячка була депутаткою з 2020 року

Депутатка Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Звенислава Мамчур-Калинець написала заяву про припинення депутатських повноважень. Про це йдеться у проєкті рішення Львівської облради, опублікованому 26 листопада.

Із документу відомо, що Звенислава Мамчур-Калинець написала заяву про складання мандату 25 листопада. Про мотиви цього кроку у проєкті рішення не повідомляється. Тепер за заяву депутатки на найближчій сесії мають проголосувати депутати ЛОР.

Ще у п’ятницю депутатка поширила у Facebook інформацію про прийоми громадян депутатами від «Європейської солідарності» на Львівщині. ZAXID.NET звернувся до Звенислави Калинець-Мамчур за коментарем про причини складання мандату, але на момент виходу новини відповіді ще не отримав.

62-річна Звенислава Калинець-Мамчур – завідувачка кафедри екології Львівського університету, громадська діячка, донька дисидентів-шістдесятників Ігоря та Ірини Калинець. Депутаткою Львівської облради від партії «Європейська солідарність» вона стала у 2020 році, працювала секретарем комісії з питань освіти, науки та інновацій. Після складання мандату у цій комісії залишиться лише четверо депутатів. Без Звенислави Калинець-Мамчур у фракції «Європейська солідарність» залишиться 27 депутатів.