На Львівщині перевірятимуть якість повітря

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації уклав угоду з ТОВ «Хімлаборреактив» на придбання та встановлення чотирьох стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Львівській області. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становитиме 3,8 млн грн. Встановити пости моніторингу підрядник має до 1 вересня 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, моніторинг якості повітря потрібен зокрема для дослідження впливу забруднення повітря на здоров'я населення. Роботи профінансують з обласного фонду охорони навколишнього середовища. Підрядник має впродовж року після встановлення пунктів моніторингу за власні гроші проводити гарантійне обслуговування систем.

За перемогу в аукціоні змагалися два учасники. ФОП Данило Асташин з Харкова, який запропонував закупити пости за 3,2 млн грн, звернувся до Держаудитслужби. Підприємець зазначає, що замовник провів закупівлю з порушеннями. Департамент екології ЛОВА відхилив заявку Данила Асташина, оскільки той надав неправдиву інформацію й не вказав, що немає державної реєстрації на підприємницьку діяльність.

Переможцем торгів стало ТОВ «Хімлаборреактив». За інформацію аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована 1995 року, працює у Києві й належить до групи родини Райнер з Великої Британії. Основним видом діяльності підприємства є виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Директором ТОВ «Хімлаборреактив» є Володимир Жолобіцький, а власником Райнер Рональд.

Додамо, що ТОВ «Хімлаборреактив» неодноразово звинувачували у розтраті бюджетних грошей. Зокрема, у 2016-2018 роках компанія постачала обладнання для ДП «Харківстандартметрологія» за завищеною ціною. У судовому реєстрі можна знайти ухвалу, де правоохоронці вважали, що замовник витратив на обладнання 13,3 млн грн, водночас як його фактична ціна становить 4 млн грн. Крім цього, правоохоронці звинувачували посадовців Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області, які могли платити ТОВ «Хімлаборреактив» гроші за послуги, яких компанія не надавала.