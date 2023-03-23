Організації, які возять з-за кордону гуманітарну допомогу, з 1 квітня зможуть оформити документи на виїзд водіїв призовного віку лише з використанням е-підпису. Для його оформлення буде час до кінця місяця. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація 23 березня.

У Львівській ОВА провели обговорення порядку перетину кордону водіями призовного віку, під час якого вирішили запровадити застосування електронного цифрового підпису під час подання звернень в ЛОВА. Електронним підписом має завірятися документ із вказанням водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі через державний кордон.

«Для організацій, які не мають такого підпису, застосовуватимуть перехідний період, який триватиме до кінця місяця. Під час нього діятимуть попередні умови подання документів. Після закінчення перехідного періоду використання електронного цифрового підпису стане обов’язковою умовою для подачі документів на перетин кордону», – наголосили в ЛОВА.

Електронний цифровий підпис юридичної особи можна отримати у банку, який обслуговує організацію, або у податковій службі.