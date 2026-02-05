Тактичні аптечки такого зразка ЗУАДК відправив в Україну

Зниклі понад три роки тому майже 10 тис. тактичних аптечок для ЗСУ, які до Львова відправили волонтери зі США, досі не знайшли. Розслідування справи, яке вела львівська поліція, особливо не просунулось, жодному з підозрюваних не висунуто офіційних звинувачень. Про це йдеться у відповіді Галицької окружної прокуратури на запит NGL.media.

Розслідування цієї справи триває з кінця листопада 2022 року, коли до львівської поліції звернулися представники американської благодійної організації ЗУАДК із заявою про зникнення 9700 тактичних військових аптечок IFAK загальною вартістю понад 900 тис. доларів США.

Влітку 2023 року NGL.media вдалося підтвердити, що вантаж з аптечками перетнув кордон з Україною і мав потрапити на гуманітарний склад Львівської ОВА. На той час цим складом займався скандальний київський юрист Олексій Шевчук, який представлявся головою координаційного штабу з питань надання гуманітарної допомоги Львівської ОВА. Коли стало відомо про зникнення аптечок у ЛОВА заперечили стосунки з Шевчуком, припустивши, що він діяв самостійно.

Офіційне розслідування цієї справи триває уже понад три роки. На жаль, обшуки на території гуманітарного складу ЛОВА провели лише у 2023 році, після того, як його закрили. Остання судова ухвала у цій справі оприлюднена у реєстрі ще у грудні 2024 року і стосувалась вона отримання доступу до документів.

Галицька окружна прокуратура запевнила журналістів, що справа досі не закрита, а досудове розслідування все ще триває. Офіційних звинувачень нікому з підозрюваних не висунули.

Своєю чергою представник ЗУАДК Нестор Зарічний повідомив NGL.media, що востаннє львівські слідчі звертались до американських волонтерів ще на етапі відкриття кримінальної справи – понад три роки тому.

Нагадаємо, влітку 2023 року Злучений український американський допомоговий комітет (ЗУАДК), який передавав допомогу українським військовим від початку повномасштабної війни, заявив про зникнення у Львові приблизно 10 тис. тактичних аптечок IFAK. Загальна вартість гуманітарної допомоги, яку мали отримати захисники від американських волонтерів, становить 33,6 млн грн. Згодом з’ясувалося, що до зникнення аптечок може бути причетна Львівська ОВА та благодійні фонди, з якими вона працює.