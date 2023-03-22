Після зіткнення мікроавтобус з'їхав в кювет та перекинувся

Пізно ввечері вівторка, 21 березня, на дорозі Львів – Ужгород 19-річний водій мікроавтобуса збив на смерть жінку. Поліція ще не встановила особу загиблої.

Аварія сталася близько 21:45 біля села Торчиновичі у Самбірському районі. 19-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter збив жінку віком близько 50-60 років. Після зіткнення автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка померла на місці аварії, її особа встановлюється. Водій також постраждав, він отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за яке винуватцеві аварії загрожує до восьми років ув'язнення. Тих, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити особу загиблої, поліція просить повідомити на оперативну лінію за номером 102 або у найближчий підрозділ поліції.