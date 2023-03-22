Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників три мікроавтобуси і гроші

На Львівщині правоохоронці викрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До злочинної групи входили п'ятеро людей: двоє жінок та троє чоловіків, повідомила прес-служба поліції у середу, 22 березня.

Організатор злочинної групи, яка займалася переправленням чоловіків закордон – 53-річний мешканець Волинської області. Серед чотирьох співучасників – двоє чоловіків та двоє жінок, мешканці Львівської та Волинської областей віком 44, 45 років та двоє 62-річних.

Зловмисники організували для військовозобов’язаних чоловіків схему перетину державного кордону України. «Залежно від термінів перебування клієнтів за кордоном, свої послуги зловмисники оцінювали у суму від 1000 доларів США. Якщо ж ухилянт не збирався повертатись в Україну, він платив 4500 доларів США», – розповіли у поліції.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників три мікроавтобуси, які вони використовували для незаконного перевезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон, гроші, отримані від незаконної діяльності та інші речові докази.

Слідчі повідомили організатору та учасникам злочинної групи про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.