Львівська восьма школа відсвяткувала 200-річчя

Свій ювілей відсвяткувала спеціалізована восьма школа. На урочистості запросили усіх своїх випускників. А з нагоди свята від міста школа отримає додатково один мільйон гривень.

В оперному театрі — аншлаг. Тут зібрались випускники восьмої школи. Серед них і Ярослав Школяр. Вчився у ній лише один рік, у 54-му році. Пригадує, тоді ще хлопці та дівчата навчались окремо.

«Пам’ятаю директора, був дуже строгий. Він мав таку паличку, міг нею просто в себе в кабінеті відлупцювати», – поділився Ярослав Школяр.

Пригадує своє навчання у 1971 році і відомий львовознавець. Петро Радковець зберігає шкільні фото і кожні п’ять років зустрічається із однокласниками. Зізнається: вчитись тоді не дуже хотілося, однак ходив до школи, як на свято, бо любив і однокласників, і вчителів. Досі пам’ятає прізвиська декотрих з них.

«Назву одного, світлої пам’яті вчителя, Кляптик, його знають всі. А чому, тому що він ніколи не говорив твердо. Позбирайте клаптики паперу. Він завжди казав: «Позбирайте кляптики паперу». Ну і його так і називали Кляптик. Але його дуже любили. А вчителя музики називали Лиса нота, бо він був лисий і нота. Тому Лиса нота», – пригадав львовознавець Петро Радковець.

Сам же ж директор школи також вчився тут. Михайло Ерстенюк уже 20-й очільник закладу. Саме йому пощастило святкувати ювілей школи. З такої нагоди навіть погасили маркований конверт.

«Я думаю, ніхто не може таким похвалитись і в кого би то не було. Це є надзвичайно поважний вік для навчального закладу, який 200 років випускає зі своїх стін молодих, розумних людей», – прокоментував директор школи №8 Михайло Ерстенюк.

Історія колись цісарсько-королівської гімназії почалася ще у 1818 році. Її Випускниками були Маркіян Шашкевич, Станіслав Лем, Василь Щурат. За результатами досліджень журналу «Фокус», восьма школа входить у сотню найкращих шкіл України. А її учні є переможцями всіх етапів Всеукраїнських предметних олімпіад.