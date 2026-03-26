Депутати просять обмежити час та точки продажу алкоголю у містах і передати ці повноваження муніципалітетам

Депутати Львівської міської ради звернулися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів з проханням дозволити на рівні місцевої влади встановлювати часові обмеження на продаж алкоголю в громадах, а також обмежити точки продажу. Звернення на сесії в четвер, 26 березня, зачитала депутатка від «Самопомочі» Юлія Хомчин.

Як вказано у депутатському зверненні, ухвалення 18 липня 2024 року ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права ЄС щодо акцизного податку» призвело до скасування раніше встановлених часових обмежень на продаж алкогольних напоїв поза межами комендантської години. Це, на думку депутатів, створює критичні ризики для громадської безпеки.

«Наголошуємо, що саме чинник часу доби є визначальним у системі запобігання негативним соціальним наслідкам споживання алкоголю, оскільки вільний доступ до алкогольної продукції у вечірні та нічні години безпосередньо корелює зі зростанням рівня вуличної злочинності, випадками побутового насильства та порушеннями громадського спокою», – йдеться у зверненні депутатів.

Крім цього, зняття обмежень впливає на військових, які повертаються із зони бойових дій і потребують обережного середовища для повернення до мирного життя, а безконтрольна доступність алкоголю стає прямим каталізатором загострення цих станів.

Також депутати наводять приклад, що чіткі часові обмеження на продаж алкоголю вже діють у низці країн ЄС, зокрема в Швеції, Норвегії та Фінляндії, а також в країнах Балтії, а в Німеччині, Польщі та Італії часові рамки продажу алкоголю визначає місцева влада.

Тож депутати ЛМР вимагають переглянути положення закону №3878-ІХ у частині скасування обмежень щодо продажу алкогольних напоїв та дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати часові обмеження продажу алкоголю.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженнями міського голови Андрія Садового під час дії воєнного стану продаж алкоголю у Львові дозволений лише у період із 12:00 до 22:00. Однак деякі алкомаркети продовжують працювати вночі. Тому у березні 2025 року виконком видав окреме рішення, яким заборонив продавати спиртне під час комендантської години.