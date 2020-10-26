Львівські лікарі успішно прооперували 7-річну дівчинку з Дрогобича, яка разом з їстівною фігуркою кота проковтнула металевий дротик. Операцію провели у понеділок зранку, 26 жовтня. Дротиком, який застряг у горлі дитини, кондитер прикріпила фігурку котика на верхівку торта.

Дівчинку оперував завідувач ЛОР-відділення лікарні ОХМАТДИТ Федір Юрочко. Лікар розповів ZAXID.NET, що дріт створював загрозу життю дівчинки. Як виявилось, дротик довжиною 2 см застряг дуже глибоко у корені язикового мигдалика і міг спровокувати абсцес та нагноєння.

«Важко було діставати дротик, адже він стирчав лише на 3 мм. Спеціальними щипцями довелося за нього хапатися та обережно витягати. Насправді, коли дитина ковтнула цей дротик мама намагалася сама його дістати і ще більше запхала всередину», – розповів Федір Юрочко.

Рентгенівський знімок, на якому видно, що у горлі дитини є стороннє тіло

Анестезіологи ОХМАТДИТу виконали дівчинці наркоз за особливою методикою, який дозволяє оперувати без застосування ендотрахеальної трубки. Крім того лікарям вдалося витягти дротик щипцям, без жодного розрізу.

Дівчинка вже відійшла від наркозу, її виписали додому.

З'ясувати, де батьки придбали торт зі шматком дроту, ZAXID.NET не вдалось. На сторінці у Facebook лікарні ОХМАТДИТ опубліковали умовне фото торта. Ймовірно дівчинка проковтнула дріт з торта, який був зроблений на замовлення.