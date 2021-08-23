Рано вранці 23 серпня львівські поліцейські виявили саморобний банер з написом «Зеля – *уйло» на залізничному мосту над вулицею Джерельна. Щоб зняти банер, довелося залучати комунальні служби і автовишку. Близько сьомої години ранку банер прибрали.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, приблизно о 5:30 на Гарячу лінію Львова звернулися місцева поліція та СБУ з проханням терміново прибрати банер з «провокативною інформацією про діючого президента». Оскільки його вивісили на залізничному мосту, необхідно було залучити комунальників із автовишкою.

Фото ZAXID.NET

Менш ніж за півтори години банер прибрали. За інформацією ZAXID.NET, він був саморобним: образливий напис і обличчя клоуна були намальовані на білому полотні розміром приблизно 1 на 2,5 м. Хто і з якою метою його повісив – поки що невідомо.