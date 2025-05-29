Спорткар Lamborghini Gallardo намагались ввезти в Україну за невідповідними документами

Львівські митники запобігли спробі незаконного ввезення в Україну спорткару Lamborghini Gallardo. Згідно з декларацією, вартість авто – 66 тис. доларів (понад 2,7 млн грн).

Як повідомила Львівська митниця 29 травня, елітне авто намагались ввезти в Україну через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», що на Львівщині. Згідно з поданою митною декларацією та супровідними документами, продавцем Lamborghini Gallardo (2013 р.в.) вказано американську компанію, а одержувачем – 44-річного киянина.

Однак під час митного контролю водій надав інші документи – митну декларацію Литовської Республіки та товарно-транспортну накладну, відповідно до яких відправником авто є компанія з Литви, а одержувачем – українське підприємство. У литовській декларації зазначено вартість автомобіля – 66 тис. доларів США, що становить понад 2,7 млн грн за курсом НБУ.

Авто намагались ввезти в Україну через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув»

За результатами перевірки встановлено, що громадянин України, який мав отримати автомобіль, надав документи з недостовірними відомостями щодо відправника та одержувача. Його дії кваліфікували як приховування від митного контролю.

За цим фактом складено адмінпротокол відповідно ч.1 ст.483 Митного кодексу України, також митники повідомили Бюро економічної безпеки Львівщини, оскільки є ознаки злочину, відповідно до ст. 201-4 Кримінального кодексу України.