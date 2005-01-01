Львівські патрульні затримали чоловіків, які зливали пальне з дорожньої техніки

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 10:175160

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Львівські патрульні затримали чоловіків, які зливали пальне з дорожньої техніки
фото Патрульної поліції
Двоє чоловіків встигли наповнити пальним 7 каністр

Уночі на вівторок, 19 червня, львівські патрульні виявили і затримали чоловіків, які ймовірно зливали пальне з дорожньої техніки.

Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що на вул. Кривчицька дорога невідомі особи здійснюють крадіжку пального, повідомила зранку прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

«Інспектори прибули на місце та побачили дорожню техніку, а неподалік автомобіль Citroen, в якому перебувало 7 каністр з речовиною, ймовірно пальним. Неподалік, на дорозі, стояли ще три каністри з шлангами», - повідомили у патрульній поліції.

На місці події патрульні затримали двох чоловіків та викликали слідчо-оперативну групу. 34-річного та 61-річного підозрюваних у крадіжці пального доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин справи.

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