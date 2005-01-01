Львівські патрульні знайшли 14-річного хлопця, який втік з дому через сварку з батьками

СуспільствоСофія Лазуркевич, 22 грудня5510

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Вночі у п’ятницю, 22 грудня, львівські поліцейські під час патрулювання на вул. Кульпарківській на зупинці громадського транспорту побачили неповнолітнього хлопця. 14-річний підліток втік з дому через сварку з батьками.

Як інформує прес-служба патрульної поліції Львова, коли інспектори з хлопцем почалися спілкуватися, то 14-річний підліток повідомив що втік з дому, бо посварився з батьками. Патрульні встановили, що хлопець живе в одному із сіл Пустомитівського району.

Поліцейські зателефонували до матері хлопця і ця інформація підтвердилася. Підлітка відвезли додому та провели з ним та його сім’єю профілактичну бесіду.

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