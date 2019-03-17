Львівські патрульні знайшли двох грабіжників

Автомобіль, на якому втекли грабіжники

16 березня патрульні 2-го батальйону затримали у Львові двох грабіжників, які побили чоловіка та відібрали його сумку з грошима й особистими речима. Про це 17 березня повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

До патрульних звернувся чоловік, який повідомив, що біля нічного клубу на просп. Чорновола на нього напали двоє невідомих. Вони його побили і відібрали сумку, у якій були 2 тис. грн, ключі від квартири та пістолет з гумовими кулями, а також дозвіл на володіння зброєю. За словами чоловіка, після цього нападники сіли в автомобіль BMW на іноземній реєстрації і втекли.

Екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування і невдовзі на вул. Хімічній виявили вказаний автомобіль. За його кермом був 21-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердила перевірка на алкотестері.

Пізніше патрульні встановили місце перебування його спільника. Обох нападників доставили до Галицького відділу поліції. Окрім того, на водія автомобіля склали протокол за кермування нетверезим.