Будівля головного управління ДПС у Львівській області

Головне управління Державної податкової служби у Львівській області 14 березня підписало договір з ТОВ «Сервіс-ПММ» на комплексне обслуговування головного офісу у Львові та 24 об’єктів в області. У системі публічних закупівель Prozorro йдеться, що вартість обслуговування офісів становить 8,9 млн грн. Журналісти сайту «Наші гроші» повідомили, що замовник штучно обмежував конкуренцію для компаній.

Згідно з договором, підрядник має впродовж року обслуговувати автоматичні розсувні двері, системи вентиляції, кондиціонування, водовідведення, тепло-, електро- і водопостачання. Крім цього, ТОВ «Сервіс-ПММ» повинне прибирати приміщення і прибудинкові території, доглядати газони. Всі послуги підрядник надаватиме у львівському офісі податкової та на 24 об’єктах на території Львівської області.

Замовник просив надати для участі в тендері аналогічний договір послуг із комплексного обслуговування. Учасники торгів повинні підтвердити одночасне обслуговування мінімум 24 об’єктів. Крім цього, площа будівель повинна становити не менше як 39 тис. м², площа твердого покриття прибудинкової території – мінімум 33 тис. м², а площа газонів – мінімум 30 тис. м². Також учасники мали підтвердити, що вони надавали перелік послуг, які замовник взяв з характеристик закупівлі.

Під час торгів компанії анонімно скаржились, що ДПС штучно обмежує конкуренцію, а аналогічний договір можуть надати лише фірми, які вже раніше обслуговували податкову. Однак замовник вважає, що скаржники не довели наявність дискримінаційних умов.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ «Сервіс-ПММ», яке надало виконаний аналогічний договір з податковою за 4 грудня 2024 року й технічно відповідало всім вимогам підрядника. «Наші гроші» пояснюють, що ДПС укладала із «Сервіс-ПММ» аналогічний договір без торгів через нагальну потребу. Хоч на відкритих торгах ТОВ «Гріффін Сервіс» вдалось оскаржити в АМКУ своє відхилення, але замовник скасовував тендер через відсутність потреби, бо рік закінчився. Зазначимо, що тендер не містив стільки деталізованих вимог щодо досвіду: замовник вимагав лише аналогічний договір із комплексного обслуговування або прибирання.

Додамо, що львівська компанія «Сервіс-ПММ» працює з лютого 2024 року й з того часу отримала державних підрядів на 12,6 млн грн. Її власником є львів'янин Остап Хом’як-Дедишин. Він також очолює київське ТОВ «ПММ-Сервіс» Ірини Мельник з Чернівців. Ця компанія отримувала замовлення Головного управління ДПС у Львівській області впродовж 2022–2024 років. Загалом «ПММ-Сервіс» отримало держпідрядів із 2021 року на 85,04 млн грн. Замовниками були переважно податківці.