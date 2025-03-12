Будівля розташована на вул. Шевченка

У Хотині занедбане стоматологічне відділення місцевої лікарні перебудують під житло для внутрішньопереміщених осіб. Відповідний тендер провели на початку березня. Однак вартість кошторису по деяким позиція виявилася завищеною у два, а той і три рази. Загалом на реконструкцію планують витратити майже 22 млн грн. Ці гроші фінансуються з організацій Групи Світового банку.

Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Хотинської міської ради 29 січня оголосила тендер в системі Prozorro на реконструкцію будівлі стоматологічного відділення Хотинської центральної районної лікарні та виробничого відділення центральної районної аптеки №24 під багатоквартирний житловий будинок. Початкова вартість закупівлі склала 22,126 млн грн. За результатами тендеру 4 березня комунальна установа Хотинської міськради замовила в ТОВ «Пересувна механізована колона-47», яке було єдиним учасником тендеру реконструкція відділення за 21,81 млн грн.

За даними Чернівецької обласної ради, гроші для проведення реконструкції надає Міжнародна фінансова корпорація. Це одна з організацій Групи Світового банку та впроваджує Програму з реновацій муніципальних будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко у червні 2024 року підписав грантовий договір, який передбачає фінансування реновації споруд на 5,5 млн доларів.

Загалом до вересня 2025 року за майже 22 млн грн підрядник має виконати загальнобудівельні роботи, облаштувати укриття і здійснити благоустрій території. Однак вартість будівельних матеріалів в поданому кошторисі до тендеру перевищу є ринкові в два, а то в три рази, відзначає видання «Наші гроші».

Зокрема, ламінат товщиною 7-10 мм і який відповідає 32 класу підрядник в кошторис заклав по 2 040 грн/м2. Ціна ця вказана з ПДВ. Тоді вартість такого ламінату в «Епіцентрі» в Хотині складає по 400–609 грн/м2, а магазин «Ламінат 77» продає його по 1 095 грн/м2. Найвища ціна будматеріалу – у магазині підлогового покриття та дверей «Практик» – 1 239 грн/м2.

Ціна в кошторисі на металеві протипожежні двері перевищує ринкову втричі. Зокрема підрядник заклав ціну дверей по 30 797 грн/м2. На лютневому тендері щодо будівництва укриття в Сумах двері протипожежні ЕI 30 з порошковим фарбуванням, ущільненням в притулах та замком враховували по 5 389 грн/м2. На сайті «Євросервіс» найдорожчі двостулкові металеві протипожежні двері коштують 9 396 грн/м2, одностулкові – 11 782 грн/м2.

ТОВ «Пересувна механізована колона-47» також заклала на реконструкцію дорожчий ніж ринкові ціни бетон. Зокрема, фірма вказала, що використовуватиме в будівництві бетон марки В20 М250 і подала його вартість по 6 159 грн/м3. Підприємство «Ковальська» продає його різновиди по 3 240-4 065 грн/м3, а «Грандбетон» – по 2 767-3 582 грн/м3. Виробник «Будделюкс» із Хотина пропонує бетон В20 за ціною від 2 600 грн/м3. Це в 2-3 рази дешевше, ніж у кошторисі.

Бойлер Drazice OKC 500 NTR/BP заклали по 129 284 грн/шт. У магазині «Drazice» він коштує 49 513 грн, а в «Elmir» – 57 003 грн. За даними «Hotline», середня ціна такого бойлера коливалась у межах 42-53 тис. грн і щонайменше з 2022 року не перевищувала 60 тис. грн. Це більш ніж у 2-2,5 раза дешевше від ціни, вказаної в тендері. У виданні «Наші гроші» зазначили, що тільки на цих позиціях ймовірна переплата може становити понад 1,50 млн грн.

Додамо, що КУ «Агенція розвитку міста» керує Юрій Гуменюк. За даними судового реєстру, його визнали винним у порушенні антикорупційного законодавства – неповідомленні про конфлікт інтересів. Зокрема встановлено, що посадовець сам собі призначав премії у 2022-2023 роках, не повідомивши про це безпосереднього керівника, чим порушив ст. 28 закону «Про запобігання корупції».

Підприємство «Пересувна механізована колона-47» зареєстроване в Хотині у 2020 році. Керує фірмою Яна Антонова, власник – Михайло Біляєв. З 2021 року компанія отримала підрядів на 112,33 млн грн. Зокрема, ця фірма у Хотині має перебудувати колишню будівлю ветеринарної лікарні під гуртожиток для переселенців. Вартість тендеру становить 38 млн грн, однак половина будівельних матеріалів в документах вказана за завищеними у 2-3 рази цінами. Також завищені ціни в кошторисі цієї ТОВ журналісти зафіксували на ремонті колишнього інтернату на вулиці Андрія Борулі, 14 у Хотині під гуртожиток. Вартість робіт становить 40,2 млн грн. Завершити реконструкцію планують до вересня 2025 року. Сайт NGL.media проаналізував кошторис й повідомляє, що ціни на будматеріали та устаткування завищили мінімум на 5,7 млн грн.